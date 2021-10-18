美式賣場好市多Costco常有排隊夯貨，一名女網友在臉書表示，逛好市多時發現一樣東西很搶手，幾乎每個經過的人，購物車裡都有一袋，而且是毫不考慮的拎了就走，讓她忍不住想問這東西是不是真的很厲害？沒想到貼文一出，馬上引起廣大迴響，有人說CP值超高，但也有人奉勸「冰箱要夠大」。

這名網友今(18)日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，在麵包區發現一袋厲害的餐包，只要經過的人都會買，她形容「幾乎人車一袋、拎了就走」，但她又不好意思現場直接問陌生人，怕被誤以為她在搭訕，因此發文詢問「想知道這個餐包好吃嗎？」

網友PO出在好市多麵包區發現厲害的餐包，一袋36入，售價99元。(圖/截自Costco好市多 商品經驗老實說)

網友表示，幾乎每個經過的人，購物車裡都有一袋餐包。(圖/截自Costco好市多 商品經驗老實說)

從照片中可見，一袋36入的餐包，售價99元，似乎「俗又大碗」，因此讓不少路過的人都馬上心動，有許多人購物車裡都有一袋。貼文一出，瞬間吸引上千人按讚留言，網友紛紛回應「好吃，放冷凍慢慢吃」、「CP值超高」、「還不錯吃，很有飽足感」、「當小朋友的早餐很方便」、「我每次去一定會買一包」。

但也有網友反映「麵包本身好吃，但是包裝有待加強」、「普通吧，一大包吃不完」、「冰箱要夠大」、「吃粗飽的」、「不喜歡」、「覺得乾」；由於不少人都覺得很容易吃不完放到發霉，有網友建議「6顆一小袋冰冷凍，要吃時用烤箱烤一下，方便又好吃」。