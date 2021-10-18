現代許多女性因為作息不正常、高油高鹽的飲食，導致私密處出現搔癢、灼熱等困擾，嚴重時甚至出現異味和分泌物混濁的狀況，營養師劉馥萱指出，若是想改善私密處異味，除了調整飲食習慣、生活作息外，還要接受婦科治療，她也分享3種可以改善私密處異味的食物。

營養師劉馥萱在臉書粉專發文，以婦科門診比較大宗的「念珠菌感染」為例，如果平時愛吃甜食、愛喝手搖飲或碳酸飲料，再加上環境濕熱、穿緊身褲等因素，私密處就會因為菌叢混亂而不斷復發感染，若是想改善婦科問題，就得從飲食習慣、生活作息下手調整，並接受婦科治療；另外她也分享3種可以改善私密處異味的食物。

1、蔓越莓

蔓越莓富含A型花青素，可以有效抑制細菌攀附在尿道上、降低泌尿道感染的風險。攝取時建議以原型的蔓越莓為主，因為蔓越莓汁、蔓越莓乾都可能導致糖分攝取過多。此外，蔓越莓還含有許多防癌植化素，可以預防癌症、心血管疾病和保護胃部，但蔓越莓富含草酸，腎臟病、腎結石患者要避免過量攝取，正在服用抗凝血藥物的人也不能食用蔓越莓。

2、鳳梨

鳳梨含有的鳳梨酵素能抑制發炎反應，減輕泌尿道感染的不適，也能幫助分解食物中的蛋白質，讓人體更好吸收。鳳梨的維生素C能幫忙增加抗氧化能力及調節免疫力，但有消化性潰瘍者不能食用鳳梨，奇異果、柳橙、芭樂也是不錯的替代選擇。

3、希臘優格

優格有豐富的優質蛋白質和天然益生菌，可以幫助平衡女性私密處的菌叢健康生態，並降低陰道被念珠菌感染的風險，適量補充益生菌和益生質，可以改善私密處氣味；不過不管是優格或優酪乳，都請挑選無糖、無過多添加物的產品，避免攝取過量糖分，造成念珠菌感染復發。

營養師劉馥萱也在文末提到，富含硫化物的蘆筍、花椰菜、洋蔥等食材，會間接加重尿液和分泌物的氣味，讓私密處味道更加濃烈，還有愛吃重鹹重辣、過量喝咖啡、菸酒頻繁等習慣，也會導致私密處酸鹼值紊亂，增加產生異味的風險，提醒大家要養成良好的衛生習慣、多喝水、少憋尿，才是預防泌尿道感染的基本原則。