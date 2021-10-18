高鐵11/8恢復自由座及站票 陸海空場站明起開放飲食

台灣高鐵公司依據政府最新防疫措施，宣布自11月8日起再增班，每周提供1016班次旅運服務，並同步回復自由座，旅客可自10月30日（六）凌晨零時起訂位購票。高鐵各車站內（含付費區及非付費區）目前開放旅客於維持社交距離狀況下，可暫時取下口罩飲食，惟飲食完畢後仍須佩戴口罩，敬請旅客注意配合。

高鐵公司表示，回復自由座服務後，持有定期票、回數票及悠遊聯名卡／一卡通聯名卡的旅客，即可使用票卡直接進站搭乘自由座；為避免自由座車廂過度擁擠，通勤尖峰車次之自由座車廂數將視需要調整為4至8節，敬請旅客乘車時特別留意。此外，高鐵公司也將視旅運需求增開臨時加班車，必要時則實施自由座車廂人潮管控，或開放對號座車廂玄關供自由座旅客站立，敬請旅客體諒配合。

高鐵公司也決定11月起恢復提供列車上之「TLife」雜誌，並自明日起重新開放民眾參觀台灣高鐵探索館，即日起開放網路預約。為配合防疫規定，台灣高鐵探索館暫不開放導覽服務，並採1日4場次、每場次80人以下之方式管制入場人數，欲入館參觀之民眾請先於網路上預約，並請遵守配合體溫量測及全程佩戴口罩之防疫規定。

台灣高鐵積極配合政府防疫指引、定期進行車站及列車之清潔消毒作業等措施，敬請旅客安心搭乘。高鐵各車站內（含付費區及非付費區）目前開放旅客於維持社交距離狀況下，可暫時取下口罩飲食，惟飲食完畢後仍須佩戴口罩，敬請旅客注意配合。列車上仍維持禁止飲食規定，若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲／食用完畢後，儘速佩戴口罩。