美國核動力潛艦「康乃狄克號」月初在印太海域執行任務時，撞擊不明物體受損，造成10多人受傷，引發外界對核動力潛艦發生碰撞時，是否會導致核外洩的擔憂。對此，有專家表示，核潛艦碰撞是否會引發核外洩，最大關鍵在於發生撞擊的位置，是否是反應爐所在的艙段，且主結構是否受損。

新浪科技引述科普中國文章報導，核動力潛艦在水面下發生碰撞時，是否會引發核外洩，取決於撞擊的位置，如果發生碰撞的位置剛好在反應爐所在的艙段，核洩漏的機率就會增加，且反應爐的結構是否受損也左右核洩漏的程度。

報導指出，由於核動力潛艦長時間在海上航行，其所經過的經緯度與海況差異甚大，因此核動力潛艦內反應爐的耐用性、堅固程度及可受衝擊的標準也會比陸地上反應爐還要高。

以2000年爆炸沉沒的「庫爾斯克號」為例，雖然艇艏已經被炸得面目全非，反應爐也受到爆炸的衝擊，但反應爐的主結構並未受到影響，因此並未造成大量核洩漏的慘劇，「只要最裡面的鋯金屬管沒有破裂，那麼核洩漏就可以得到控制。」

報導點出，此次美國海軍發生事故的康乃狄克號核動力潛艦，所搭載的S6W型反應爐使用93%的高濃縮鈾-235，理論上已經達到核武器的水準，其餘國家多數使用7至45%不等的鈾-235，屬於相當頂尖的軍事武器。

即使目前核動力潛艦的技術愈來愈成熟，但若反應爐或周邊帶有放射性物質的管道受到破壞，就會造成不同程度的放射性汙染，都可能對生活與海洋環境造成難以彌補的傷害，「事故發生後，明智之舉是立即查明原因並開始行動，進而降低影響。」