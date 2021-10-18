台中第二選區基進黨立委陳柏惟罷免案投票在即，陳柏惟18日下午針對高中同學對他的指控，表示不解。
陳柏惟遭高中同學在YouTube風導直播節目爆料「什麼都騙，就是說謊成性的人」、「愛嗆人」、「在高中時人緣不好」，陳柏惟坦承對方確實是高中同學，指這位同學常被人欺負，「我應該是當時對他比較好的，記得當時自己還蠻照顧他的，也已有20年沒見過他了，不知他為何講這些話」。
有說法指出，民進黨犧牲黃國書來救他？陳柏惟說，這離事實大遠、離民眾的認知也太遙遠，國書委員在民主化之後對台灣政壇的奉獻或各方面的資歷，我都離他非常遠、非常遠。而這種離民眾理解太遙遠的傳聞，這個邏輯不太通。
有里長在台中購物節宣導、公開的場合上，宣導罷免陳柏惟，對此，陳柏惟表示，里長會這樣說，應該是有他的壓力，不管是罷免或選舉不應該建立在謊言上面，也呼籲支持者不要去攻擊這位里長。
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