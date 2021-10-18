26歲百萬訂閱YouTuber小玉利用DeepFake軟體，將脫口秀演員龍龍、網紅「白癡公主、奎丁、蕾菈」以及高雄市議員黃捷、民進黨立委高嘉瑜等名人的臉合成在謎片女優身上。刑事局17日在新北市樹林區，將小玉及工作室成員逮捕到案說明，新北地檢署稍早諭知小玉以50萬交保。對此，國民黨青年部主任陳冠安認為，未來除了修法之外，社會更需要的是守護良善之人的公共機制。

26歲百萬YouTuber小玉（本名：朱玉宸），近期遭檢警追查發現，他利用AI技術DeepFake軟體，將正妹民代黃捷、高嘉瑜等名人的臉合成在謎片女優身上，檢方稍早諭知50萬元交保。（圖/蔡雯如翻攝）

警方調查，去年7月起，有數名網紅性愛影片在網路上流傳，影片都來自「台灣網紅挖面」推特粉絲團，經查是小玉等人透過DeepFake技術，將網紅、藝人等臉部圖像移植到色情AV女優身上，許多粉絲為了能收看網紅性愛影片，支付數百元不等的會費給小玉，加入他經營的私密聊天群組，線上瀏覽完整的色情片，且私密聊天室會不時舉辦「票選」、「集資」活動，選出某位網紅當被害人，再由小玉製作性愛影片上傳，粗估被移花接木受害的網紅人數超過百人，不法獲利上千萬。

對於自己的臉遭變態網紅小玉偷了做A片，黃捷18日在臉書發文表示，她除要求警方嚴加查辦外，也一定會提告，為所有受害女性討回公道。

對此，陳冠安18日透過臉書發文表示，在資訊技術爆炸的年代，新興的犯罪型態也不斷進化，尤其在去年韓國的N號房事件之後，無論是國際，或是台灣社會，對數位性別暴力的關注都與日俱增。今年5月時立院就三讀通過，「加重性私密影像加害人刑期」的相關刑法條文。許多民間團體，如「婦女救援基金會」也研擬出《侵害個人性私密影像防制條例》草案，希望透過完整法制來強化對數位性別暴力的防範；而去年成立數位女力聯盟widi 也致力於相關倡議工作。

陳冠安坦言，就目前來說，雖然《刑法》、《兒童及少年性剝削防制條例》或《通訊保障及監察法》等法規都有相關規範跟罰則，不過整體來說，在偵查、實務和被害人保護上，仍有諸多不足。舉例來說，包括執法者性別意識較為不足，可能會對被害者造成二度傷害；缺乏完整、全面的下架機制，造成私密影片無法有效被阻止散布；部分法規罰則過輕，可以易科罰金，嚇阻性不足；以及《通保法》僅適用最輕本刑3年以上之罪，造成部分數位性別暴力行為無法適用該法而讓偵查受到限制。

他提到，因此從目前的數位性別暴力防範來看，制定完整的專法，建立更有效的數位偵查機制，以及明確化、法制化民間業者的協助偵查與保護受害人之責任，絕對是應該朝往的改革方向。

陳冠安並指出，老實說，作為年輕網路世代，每個人身邊可能都有數位性別暴力的受害者。法律，或許能伸張正義，但未必能撫平受害者的精神創傷。即使表面故作堅強，但陰影，卻可能是一輩子的影響。學業、事業與人生，都因此全然變貌。所以除了從法制面著手外，心理諮商的部分，其實也是關鍵面向，尤其是數位性別暴力黑數熱點的校園，更應該強化當前供不應求的心理諮商資源，提高法定師生輔導比。這不僅是幫助受害人走出黑暗，更是要避免許多憾事發生。「比起懲治惡人，我們有時更需要的是守護良善之人的公共機制」。