高雄「城中城」釀成46死悲劇，高雄道德院發動聯合高雄各道教宮廟，18至20日舉行超渡法會，盼透過法會超渡事故中往生的亡魂，讓他們往生東方長樂世界，蓮花化生，聽經聞法，永脫六道輪迴苦。

這場法會今由道德院住持三清太乙大宗師翁太明主持，高雄市民政局副局長陳淑芳、高市議員蔡金晏、陳美雅、簡煥宗等人到場致意。

高雄「城中城」釀成46死悲劇，高雄道德院發動聯合高雄各道教宮廟，18至20日舉行超渡法會，盼透過法會超渡事故中往生的亡魂。（柯宗緯攝）

高雄「城中城」釀成46死悲劇，高雄道德院發動聯合高雄各道教宮廟，18至20日舉行超渡法會，盼透過法會超度事故中往生的亡魂。（柯宗緯攝）

翁太明表示，高雄市城中城大樓大火造成重大傷亡，道德院日前發爐，經擲筊請示太上道祖，獲得指示10月18日至30日將到城中城大樓事故現場，舉辦3天超渡法會超度46位亡魂。

翁太明提到，道德院男女道長法師團，將前往現場演拜正統道教法事科儀，超渡事故中往生的亡魂，讓他們往生東方長樂世界，同時讓罹難家屬們安心，讓大眾放心，讓社會安詳。

過去國內外發生重大意外事件，包括台鐵太魯閣號出軌、921大地震、桃芝颱風水災、華航大園空難、阿里山森林鐵路車禍、88水災小林村滅村、日本311水災等，高雄道德院都前往超度亡魂及發放慰問金；10年來，也全台巡迴濟貧，花費近8億元，今年濟貧目標訂為12.9萬戶。