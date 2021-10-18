在台南安平港成功引進亞果遊艇和三地集團，陸續開發之後，「高雄港愛河灣遊艇碼頭」確定將分2區招商，A區水域面積3.26公頃，加上流音中心的礁群商業空間500平方公尺，將在10月底、11月初，進行招租，而水域面積3.45公頃、加15號碼頭1萬平方公尺的B區，則採BOT，預定明年7月招商，要打造成為愛河灣YACHTS PLAZA。

台灣港務公司及高雄市政府合資成立的高雄港區土地開發公司，18日下午在高雄流行音樂中心海豚館，舉辦「高雄港愛河灣遊艇碼頭」招商說明會，由土開公司董事長沈妙姿及總經理吳文彥主持，台灣港務公司副總經理鍾英鳳、助理副總鄭淑惠、高雄文化局主秘簡嘉論、以及嘉鴻遊艇集團執行長呂佳揚、亞果遊艇總經理張慶祥等產業界與會。

土開董事長沈妙姿指出，台南安平港2個地上權招商案，陸續由亞果遊艇集團和三地集團得標開發之後，擁有高雄流行音樂中心、高雄港埠旅運中心、高雄展覽館、高雄市立圖書館總館、以及高雄環狀輕軌等5大公共建設、政府投資數百億元的高雄亞灣，將是另一個招商焦點。

沈妙姿表示，「亞灣是政府帶頭投資」，無論是區位、環境、以及城市行銷和能見度，對民間接棒投資，深具吸引力。

土開公司向與會者簡報指出，高雄港1到10號碼頭，110年起分四期開發成為舊港歷史休閒門戶，「高雄港愛河灣遊艇碼頭」與21號碼頭則從111年起開發成為新灣商貿生活核心，在整個亞灣的發展過程中，「高雄港愛河灣遊艇碼頭」可說是蛋黃中的蛋黃，對接亞灣5G AIoT產業，結合國旅運中心國門的重鎮。

土開公司表示，「高雄港愛河灣遊艇碼頭」將分2區招商，A區範圍13號到14號碼頭水域面積3.26公頃，加上流音中心的礁群商業空間500平方公尺，將在10月底、11月初，進行招租，預定12月簽約，明年8月完工營運。

土開公司說，A區規劃至少60席遊艇泊位，陸域可做遊艇會所、餐廳等，招商採出租模式，得標廠商要支付開發權利金600萬元、水域管理費每年每平方公尺475元，按月支付、礁群房地租金每坪每月1500元，另有整體的固定管理費每年295萬元、以及根據營收百分比而支付的變動管理費。

至於「高雄港愛河灣遊艇碼頭」B區，水域面積3.45公頃、加15號碼頭1萬平方公尺，則將採BOT，目前正在進行可行性評估，預定明年7月招商，希望將A區和B區完成招商，打造成為愛河灣YACHTS PLAZA。