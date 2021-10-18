聯合再生(3576)積極參與地方基礎建設，據教育部統計，目前全台有1261所學校無室內運動場地，聯合再生目前已完成全台最大的太陽能風雨球場，規模約2MW、將於月底掛表，預計至年底將有約30MW的太陽能案場掛表，對營收有所貢獻。

展望明年，聯合再生以開發太陽能系統並長期持有維運為方向，將再開發約300MW的台灣案場，未來將貢獻穩定的電費收入。此外，公司將斥資約1.2億元，於台南建置約4.6MWh的儲能設備，預計將在明年首季動工。

聯合再生開展第二階段任務迄今政府標案得標率約6成、並取得約230MW標案，其中包括台水、台南停車場及高雄旗津生命紀念館等約30MW標案將於年底掛表併網，全台各地方公有房舍標案等約100MW將於明年陸續併網，預計可帶來每年約7.2億元售電收入。

蔡英文總統日前宣示將持續能源轉型、於2025年達淨零排放目標，聯合再生積極響應政策，預計明年將開發100MW的漁電共生太陽能案場，並於地層下陷地區及不利耕作農地開發約200MW的太陽能案場，全年總計應可開發300MW的太陽能案場。

同時，隨著淨零排放及碳中和成為趨勢，間歇性再生能源對能源供給占比日益增高。儲能系統在調節電力平滑輸出、減少對電網衝擊扮演極重要角色，台電規畫2025年電池儲能系統參與輔助服務的容量目標將達1000MW。

聯合再生有鑑於綠色能源使用最佳化，致力建構儲存能源的完整方案部分，今年一舉拿下台電最大儲能系統裝置標案，目前規畫將斥資1.2億元於台南自建大型儲能設備，規畫儲能設備規模為4.6MWh。

聯合再生表示，此儲能設備系統將配合台電電網參與日前輔助服務市場，將在明年首季開始建置、預計第二季完工，使聯合再生成為國內最大的創能＋儲能全方位綠電解決方案供應商。