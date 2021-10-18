屏東縣政府勞動暨青年發展處訂於10月23日(星期六)上午9時30分至12時30分於屏東職人町(財政部國有財產署南區分署屏東辦事處前)辦理2021屏東好就業現場徵才活動。

這次活動共邀請56家知名企業參與，包括大江生醫、明揚國際科技、元晶太陽能科技、燁興企業、巧新科技、盟鑫金屬、春兆企業、如記食品、錢櫃企業、國統國際、聯旺金屬製品、申豐特用應材、政茂金屬、奇堅實業、鈦騰複合材料及南台灣具規模飯店鼎立飯店、福容大飯店等，釋出約1018個以上的工作機會，徵才職務內容有：包含主管級職務及各類技術專員/工程師、管理師、品管、飯店服務員、作業員、門市銷售專員等各類職缺，最高薪資均可高達30000元以上。另，國內嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情已漸趨和緩，就業市場逐步復甦之際，希望能為屏東市及臨近鄉鎮之民眾創造更多求職、轉職機會，活動當天亦結合職訓成果展，有課後照顧服務人員實務班、寵物美容助理培訓班、月嫂培訓班、早午餐創業班、藝術彩繪美甲師班及視障按摩體驗等等，歡迎民眾來了解與體驗，透過職訓也可以一展你的工作長才與熱忱。如有求職、轉職需求的民眾，積極把握與廠商直接面對面的絕佳機會，歡迎前往本次徵才活動地點屏東職人町應徵，一同來尋找滿意的工作！

(詳情請上勞動部勞動力發展署/就業服務/就業相關補助網址查詢:

https://www.wda.gov.tw/cp.aspx?n=A25A31DE8D66F1C6&s=7C1D1FD6FD150BF5) 或勞動力發展署24小時免付費客服專線：0800777888 )

此外也提醒民眾，如有發燒症狀者，建請在家中自我健康管理並暫勿參與本活動，針對前述無法參加者若對本次活動職缺有興趣，可於活動後3日內將履歷資料郵寄至本府勞動暨青年發展處(屏東市自由路527號南棟二樓，信封上備註:10/23現場徵才活動)，將協助將履歷資料代送至廠商處，在此呼籲為預防疫情再度發生請參與民眾帶上口罩做好自我防疫，另主辦單位也貼心提供面試集點兌換獎品活動讓所有人一起共襄盛舉。

相關資訊請來電屏東縣政府勞動暨青年發展處就業服務專線（08-7558048或08-7534984），或上屏東縣政府全球資訊網、屏東縣政府勞動暨青年發展處以及勞動部台灣就業通網站查詢。

屏東縣政府及勞動暨青年發展處祝福您求職順利，健康勞動、安居樂業i屏東。