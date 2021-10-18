關務署表示，為避免不肖人士利用空運快遞貨物併袋通關簡便措施，違法夾藏非洲豬瘟肉品、槍械及毒品等管制物品，海關已規劃3階段逐步取消併袋通關。

第1階段，台北關已於今年9月14日公告，自今年11月1日起，起運地或產地為越南等10國東南亞非洲豬瘟疫區之空運進口快遞貨物，除文件類外不得併袋通關。

第2階段，台北關頃於110年10月18日公告，除文件類及第1階段公告不得併袋通關貨物外，自110年12月1日起併袋件數不得逾20件，且自明(2022)年2月1日起不得逾10件。

第3階段全面取消併袋，實施日期將視前2階段實施情形滾動調整。

另為利推動取消併袋通關措施，海關已於邀集空運快遞業者舉辦說明會，業者熱烈響應參與，並表達充分瞭解及配合意願，說明會圓滿順利完成。

關務署說明，經統計分析，自12月1日起併袋件數不得逾20件者，受影響之整體空運快遞貨物(含電商快遞貨物) 約占13％，單就電商快遞貨物而論則約占40％。

另自明年2月1日起併袋件數不得逾10件者，受影響之整體空運快遞貨物(含電商快遞貨物) 約占26％，單就電商快遞貨物而論則約占60％。

為降低對通關秩序之衝擊，給予業者合理調整因應期間，爰採逐步降低併袋件數措施，台北關並已配合訂定取消併袋通關作業程序，以利業者事先因應準備。