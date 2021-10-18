世界芭蕾日邁入第8年，今年有來自全球50個表演團體在線上分享平日排練過程，以及幕後生活、舞星訪談等，今年雲門舞集首次受邀參加，將在19日晚間登場。

世界芭蕾日由澳洲芭蕾舞團（The Australian Ballet）、俄羅斯莫斯科大劇院芭蕾舞團（Bolshoi Ballet）、英國皇家芭蕾舞團（The Royal Ballet）共同發起，除了分享舞團的幕後與排練，為推廣舞蹈、鼓勵螢幕前的觀眾參與，邀集民眾拍攝跳舞或扭動的短影片。

雲門規劃的內容為長約40分鐘的幕後生活，包含舞者每日暖身課程以及排練，同時接受東西方舞蹈身體訓練，如：芭蕾、現代舞、太極導引、武術等。並由助理藝術總監李靜君帶領舞者，呈現以氣功、導引術、武術為主的獨特東方身體訓練實況。同時也將呈現鄭宗龍與舞者的排練實況。

預計將於10月19日晚間9點，在雲門舞集官方YouTube頻道播放，2021世界芭蕾日完整節目可至www.worldballetday.com查詢。