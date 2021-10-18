美國空軍F-15C戰機的訓練中心，位在奧勒岡州金斯利國民警衛隊基地(Kingsley Field Air National Guard Base)，他們剛剛做了一項改革，利用VR虛擬眼鏡，來做為新進飛行員的初級飛行訓練，稱為「B課程」(B-Course)，或叫「椅上飛」(chair-fly)，等他們熟練之後，再進階到飛行模擬座艙室。

美國空軍第173戰鬥聯隊(173rd Fighter Wing )的教官朱利烏斯‧羅馬桑塔中校(Julius Romasanta)，負責教導學員駕駛F-15，但是他已經有一陣子不穿飛行裝與登上戰機，他只要在電腦教室裡看每個學員的表現即可，因為學員的飛行訓練是由電腦、VR鏡，以及電玩搖桿與節流閥在執行的。

飛行教官以模型向學員教導如何編隊飛行和空中對抗，學習心得可以在電玩過程中呈現。(圖/美國空軍)

羅馬桑塔中校說：「椅上飛是不錯的學飛過程，它可以帶領學生在實際登機前建立起心理準備，從滑行、升空到著陸的每一步的操作過程也可以在椅上飛期間體驗到。」

他補充說，VR訓練還可以讓學生之間進行對抗賽與編隊飛行，是很好的工具。

「但它也有它的缺點，電玩程式模擬的飛行作業會過於簡單，實際情況會複雜的多，比如空中加油就無法有效重現，接近一架加油機的過程，通常與現實情況大不相同。」

因此，VR並沒有取代飛行模擬器的「A課程」，而是讓他們在進模擬器之前，就已經有了足夠的操作基礎，有效提高訓練效率。

訓練生馬丁‧斯佩中尉(1 st Lt. Martin Sipe)說：「VR訓練可以學習基本戰鬥機動作的同時，還能瞭解在天上看世界是什麼感覺。這對未來真正準備飛行來說意義重大。」

羅馬桑塔表示，基地更正式的飛行模擬器數量有限，訓練生要登記與排隊才能操作到，許多訓練生苦於模擬器操作時數不足。相比之下，VR訓練就簡單的多，甚至可以帶回宿舍繼續練習。