勞動力發展署中彰投分署青年職涯發展中心推動線上職涯講座，由東京奧運女子單人雙槳國手黃義婷講述划船選手職涯心路歷程，運動員無論遭遇挫折或失敗，都要堅持不放棄的反覆練習，12月將邀請台灣桌球教父莊智淵分享五度勇闖奧運經歷，備受期待。

因應防疫，線上課程無遠弗屆，勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，青年職涯發展方向多元，為協助青年朋友培養正確工作觀、提升就業競爭力、縮短畢業後進入職場的適應期，青年職涯發展中心持續邀請不同領域的職涯有成名人分享成功經驗。

一系列以在奧運場上表現優異的國手們線上講座，希望鼓勵年輕朋友們勇於實踐夢想，為理想堅持到底。

黃義婷出身南投縣，她說，當一名職業運動員，遠比外界想像得還要辛苦得多，成果要靠時間一點一滴地積累，從飲食、訓練、生活作息都需要嚴格管理，在沒有掌聲的日子只有汗水陪伴。

「雖然很累，也曾因車禍受傷陷入低潮」，她說，但每次划槳都會與自己對話，非常喜歡也享受划船的時刻，成為划船選手的身分，更打開廣闊的視野，代表台灣參與國際賽事時，感受來自不同國家的選手對於同一項運動有共同的熱情，運動是他們共通的語言，激發鬥志，未來期待與世界頂尖好手一同再「艇」進奧運殿堂。

勞動力發展署中彰投分署預告，12月4日將邀請孤身應戰，被稱為「一個人的武林」莊智淵，以線上講座方式與青年朋友見面，分享精采的運動選手職涯。