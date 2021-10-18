倫元投顧分析師陳學進表示，台股18日開高震盪走低，終場下挫75.73點，跌幅0.45％，收在16705.46點；櫃買指數則是震盪收紅，終場上漲0.32點，漲幅0.16％，收在202.41點；三大法人進出方面，外資續買32.82億元，投信續賣6.35億元，自營商續買2.54億元，惟外資法人於台指期續賣1343口多單，累計淨空單部位為19002口，心態呈現中性謹慎偏多。

全球股市受到大陸限電、地緣政治風險升溫、美國聯準會（Fed）縮表升息動作箭在弦上等一連串利空衝擊，且加權指數仍然受到月、季線等中期均線持續震盪走跌的壓抑，使得市場追價買氣略顯意興闌珊。不過，在護國神山台積電上周法說會報喜下，也帶動台股15日拉出一根長紅K棒，有效突破10日線位置區。

個股方面，本周納入投資組合的宏旭-KY，9月營收1.76億元，月增逾329％、年增531.3％，公司派及業內法人大戶心態偏多，股價18日再度亮燈漲停，只要量價不失控，預期後市仍有續漲空間。

展望後市，隨台股慣性改變，預期加權指數克服月、季線等反壓將指日可待，而一旦市場信心逐步恢復後，預期台股也隨時可望再度迎來強漲格局。

選股方面，基本上目前選股重點可分為兩大區塊，首先，就是「跌深股的反彈」，包括比特幣概念股撼訊、青雲、麗臺、技嘉、微星、華擎，及宏旭-KY、車王電、萬在等個股的反彈上漲，惟投資人操作此類個股時，仍務必謹守「高出低進」短線價差應對之策略。

其次，就是「強勢股的上漲」，台積電法說會報喜、鴻海積極朝「電動車」領域發展，顯見多方主軸仍將聚焦於晶圓代工漲價受惠族群、電動車概念股。