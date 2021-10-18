雲林縣北港鎮自來水廠歷史建築群再造，拿下建築園冶獎「公共建築景觀獎」。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府積極營造公共建築美學，改造原有單調的景觀環境，今年共拿下建築園冶獎的公共建築、校園建築、社區景觀營造共17項獎，雲林縣長張麗善18日表示雲林為農業大縣，更需要藉由公共美學，在各鄉鎮創造具有人文歷史的宜居環境，讓雲林之美更廣為人知。

建築園冶獎被譽為台灣建築界的奧斯卡獎，今年雲林縣共獲得4件公共建築、1件民間公共建築、3件校園建築，以及9件社區景觀獎項，獲獎數創歷年之最，18日主辦單位在雲林縣政府舉行頒獎典禮。

張麗善表示，為了參加園冶獎，縣府各局處分頭展現其營造能力，得獎的4件公共建築景觀獎分別為新聞處「消失的地景－再造軍事碉堡成為影視基地」、文化觀光處「雲林縣北港自來水廠歷史建築群修復及再利用工程」、城鄉發展處「璀璨斗南之心南向廣場暨倉庫群」，「古坑華南國小旁石梯田環境改善工程」則由縣府與農委會水保局共同操刀。

唯一1件民間公共建築景觀獎，為文化觀光處「雲林縣虎尾基督徒聚會處修復工程」，修復時以「新與舊的整合」為設計理念，將天花板高度拉高，讓下層的木桁架穿出天花板，營造出室內的焦點。

校園建築方面，縣府積極協助各校進行校舍整建，輔導「元長國小105年度老舊校舍拆除重建工程」、「橋頭國小106－108年度老舊校舍拆除重建工程」，以及「立仁國小學生活動中心」，讓3校榮獲校園建築景觀獎。

社區營造成果最為豐碩，榮獲社區文化景觀獎有二崙鄉崙西社區發展協會、虎尾鎮崛頭社區發展協會、虎尾鎮公安社區發展協會、水林鄉番薯社區發展協會、元長鄉崙仔社區發展協會、古坑鄉古坑社區發展協會、斗六市梅林社區發展協會，其中斗南鎮林子社區發展協會更是一舉拿下2個獎。