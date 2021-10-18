發發愛讀書角落書籍捐贈儀式，南美館館長林育淳（左）、三發教育基金會董事長楊顯玲（右）。（柯宗緯翻攝）

三發教育基金會攜手台南市美術館，開啟南部地區首例在圖書館以外場域推動讀書角落的藝術結合閱讀服務體驗，自今年10月起，展開為期1年的「發發愛讀書角落計畫」，正式於南美館2館兒童藝術中心啟動。

三發教育基金會自2018年積極推動學習閱讀教育，以行動書車「發發探險號」於高雄地區服務累計200多場次，達總服務人次2萬人次。這次三發基金會與台南市美術館在10月17日以南美館的〈信仰迴路〉特展以及童年經驗為主題，共同舉辦「線條的模樣：兒童繪本說故事」，由三發教育基金會楊顯玲董事長及台南市美術館林育淳館長一同見證雙方合作啟始點。

「發發愛讀書角落計畫」中，三發教育基金會總計捐贈200本人文藝術相關兒童繪本故事書，未來更將與南美館共同推出4場藝術人文公益活動。讀書角落現場除了閱讀推廣之外，更設計8款以南美館藏品為主題的著色塗鴉紙，提供家長與小朋友在購票入館觀賞館內藝術作品之餘發揮創造力。

來到南美館2館2樓兒童藝術中心裡的「發發愛讀書角落」，市民們可透過多元藝術活動、圖書、繪畫各項形式，使孩童可近距離地接觸藝術，開啟藝術的視野。而基金會推動「學習閱讀教育」也期望提升與充實孩童的「美學素養」、「閱讀素養」，藉由為期一年之「發發愛讀書角落計畫」可望影響的孩童、家長估計達3萬餘人次。