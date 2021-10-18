美國連鎖餐廳「Hooters」日前改版制服，將熱褲改得像泳褲、丁字褲那樣短，被大票女員工痛批像「內褲」、根本無法遮蔽，Hooters還稱員工如果不願意穿的話可以離職。如今Hooters聽到員工的心聲了，昨（17）日更改政策，開放員工自行選擇穿舊版或新版制服。
Hooters昨日在回應美媒「財經內幕」（Business Insider）的聲明中宣布更改制服規定，表示員工可以自行選擇穿舊版較長的熱褲或是新版制服。
聲明指出：「我們持續傾聽、更新『Hooters女郎』的形象，我們要澄清的是，她們能在舊版及新版制服中做選擇，她們可以自行決定哪一種短褲的風格更適合她們的身體或個人形象。」
Hooters發言人表示，改短制服褲子是和「Hooters女郎」協作的結果，並且已經在德州好幾家分店試穿了好幾個月，獲得了「壓倒性的正面回饋」，因此才會繼續將新政策擴展到其他州。
Hooters一共由2間公司經營，分別是Hooters of America及The Original Hooters Group，前者在美國有超過420間餐廳分店，後者有25家分店。此次制服改版主要適用於Hooters of America的分店，The Original Hooters Group並未跟進。
Hooters 4日公布新制服政策以來，不少女員工拍攝TikTok影片痛批新版制服根本是「內褲」。
不過也有部份女員工表示比較喜歡新版制服，其中一人說換上新制服後讓她賺更多錢。
文章來源：Hooters adjusts policy to make controversial new uniform optional for employees after outcry over skimpy new shorts that are 'like underwear'
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