美國連鎖餐廳「Hooters」日前改版制服，將熱褲改得像泳褲、丁字褲那樣短，被大票女員工痛批像「內褲」、根本無法遮蔽，Hooters還稱員工如果不願意穿的話可以離職。如今Hooters聽到員工的心聲了，昨（17）日更改政策，開放員工自行選擇穿舊版或新版制服。

@kay.phillips

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Hooters昨日在回應美媒「財經內幕」（Business Insider）的聲明中宣布更改制服規定，表示員工可以自行選擇穿舊版較長的熱褲或是新版制服。

聲明指出：「我們持續傾聽、更新『Hooters女郎』的形象，我們要澄清的是，她們能在舊版及新版制服中做選擇，她們可以自行決定哪一種短褲的風格更適合她們的身體或個人形象。」

Hooters發言人表示，改短制服褲子是和「Hooters女郎」協作的結果，並且已經在德州好幾家分店試穿了好幾個月，獲得了「壓倒性的正面回饋」，因此才會繼續將新政策擴展到其他州。

Hooters一共由2間公司經營，分別是Hooters of America及The Original Hooters Group，前者在美國有超過420間餐廳分店，後者有25家分店。此次制服改版主要適用於Hooters of America的分店，The Original Hooters Group並未跟進。

Hooters 4日公布新制服政策以來，不少女員工拍攝TikTok影片痛批新版制服根本是「內褲」。

@lexiusxoxo

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@sick.abt.it

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不過也有部份女員工表示比較喜歡新版制服，其中一人說換上新制服後讓她賺更多錢。

@jazzzzzzzzzz.y

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@allie__wolff

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文章來源：Hooters adjusts policy to make controversial new uniform optional for employees after outcry over skimpy new shorts that are 'like underwear'

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