安平區年度「社造聯合成果展」23日下午2時在安平古堡登場，延續去年嘉年華熱度，今年社區表演包含《戲話王城》戲劇導覽、臺南𥴊仔店專題工作坊成果展示，網路直播有獎徵答活動，為台南建城400年暖壽。

安平區今年邀請國平、建平與石門3個社區參加社造成果展，都是已在執行社造案的社區。國名社區展示餅乾與花藝創作，建平社區有麵包、鳳梨酥與餅乾烘培，石門社區推出阿公阿嬤手作品，3個社區都有舞蹈表演。另外虱目魚主題館有蚵農採訪、國有土地美化等靜態展。

安平區是台南觀光勝地，今年的社造成果展有高檔飯店贊助獎品，活動期間將安平區公所粉絲專頁網路直播有獎徵答，當場送出飯店與知名炭烤餐廳餐券當獎品。

安平區長蕭泰華表示，2024年為熱蘭遮城建城400年，是臺南大事，也是臺灣大事，安平區公所今年舉辦「熱蘭遮城397」座談，尋求公民建議，找市民與在地社區發展協會一起參與，提出為古堡400歲暖壽的方式。

台南市長黃偉哲表示，安平地方自主發起「為古堡慶生」系列活動，政府也與成功大學等學術單位合作，完成各項先期調查研究，藉此陳述台南400年來各項重要歷程，3年後除了熱鬧的城市慶典，還能增添更多歷史文化內涵。