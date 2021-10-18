馬來西亞外交部長塞福丁（Saifuddin Abdullah）今天表示，馬國和印尼都對於澳洲購買核動力潛艦的決定持強烈保留態度，即使核武並不屬於這項計畫的一部分。

路透社報導，在提到澳洲、美國和英國上月組成的三邊安全協議AUKUS聯盟時，塞福丁表示，印尼與馬國同樣擔心其後果。

塞福丁與印尼外長勒特諾（Retno Marsudi）會晤後，在聯合記者會上表示：「對於我們領土附近的一國要購買新的核動力潛艦，我們看法一致。」

他說：「即使那個國家沒有核武能力，我們也很擔憂。」

印尼上月表示，擔心AUKUS恐導致區域軍備競賽。

澳洲這項軍購適逢東海和南海的緊張局勢加劇之際。數兆美元的貨物經此區域輸送，相當於全球貿易量1/3。

然而和美國簽有共同防禦條約的菲律賓支持AUKUS，認為面對愈來愈強勢的中國，這個聯盟有助抗衡。

馬來西亞先前表示，將針對此議題向中國和東南亞國家協會（ASEAN）尋求意見。