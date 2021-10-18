台灣東洋今天下午發布重大訊息指出，東洋今天召開董事會，通過解除原任總經理施俊良職務，由董事長林全兼任，自今天起生效。

士林地檢署偵辦台灣東洋內部人涉嫌於洽談代理德國BNT疫苗過程中內線交易，於15日由檢調人員到台灣東洋，對部分員工涉及內線交易進行搜索。檢察官複訊後，16日諭知施俊良以新台幣300萬元交保。

東洋董事長林全16日向員工發公開信，強調公司以正派經營為目標，如果員工是清白的，公司一定支持並協助維護員工的權益；如果有涉案的員工，公司也將加以嚴懲。