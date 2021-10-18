屏東滿洲鄉港口溪字紋弓蟹大眼幼體回溯，從河堤斜坡處上岸後，有如千軍萬馬，沿著河岸牆面往中上游遷徙。（黃子明攝）

屏東滿洲鄉港口溪字紋弓蟹大眼幼體長度僅約0.35公分，呈透明狀，現場不易觀察，透過微距攝影可以看到牠的外型細節。（黃子明攝）

居住屏東滿洲鄉港口村的古清芳（見圖）從小抓陸蟹，如今協助學者研究進而保育陸蟹生態，他甚至也曾發現新種陸蟹，並以他的姓氏命名「古氏擬相手蟹」。（黃子明攝）

恆春陸蟹雌蟹下海釋卵經常遭來往車輛路殺，墾管處近年除了在釋卵季節實施封路護蟹，也興建陸蟹通道，讓雌蟹經由隱密地下通道從山丘入海釋卵。（黃子明攝）

屏東滿洲鄉港口溪已發現的陸蟹種類多達49種，成為當地重要觀光與生態資源，在資深解說志工帶領下，遊客晚上在溪口海灘上觀賞陸蟹。（黃子明攝）

屏東滿洲鄉港口溪已發現的陸蟹種類多達49種，成為當地重要觀光與生態資源，一隻中型仿相手蟹正準備跨過馬路到海裡釋卵。（黃子明攝）

屏東滿洲鄉港口溪字紋弓蟹大眼幼體回溯，吸引許多陸蟹愛好者前往觀察拍照。（黃子明攝）

屏東滿洲鄉港口溪已發現的陸蟹種類多達49種，成為當地重要觀光與生態資源，一隻角眼沙蟹正準備埋進沙堆中躲避威脅。（黃子明攝）

隨著東北季風來襲，加上前陣子颱風外圍環流帶來雨勢，屏東恆春滿州鄉港口溪字紋弓蟹大眼幼體回溯現象再現十月，港口村一處橋梁邊坡溪流湍急處，這些身體呈透明狀的蚤狀幼體，利用清晨陽光較弱時刻，一隻隻從水中突然冒出，然後快速攀爬水泥邊坡往中上游處遷徙，展開陸蟹生命循環的重要一步。

居住港口村的陸蟹達人古清芳18日表示，今年字紋弓蟹大眼幼體從國慶日前開始陸續上岸，但每天登陸數量較往年少，也較為分散，具體原因仍需進一步研究才能確認，但他個人研判可能跟風向、海流有關。

屬於方蟹科的字紋弓蟹大眼幼體長度僅約0.35公分，每次回溯登岸都數以萬計，可愛模樣令許多到場觀看民眾大呼療癒，但牠們必須面對許多天敵威脅，當地河川中溪蝦或魚類，經常在大眼上岸季節恣意獵殺飽餐一頓，能夠順利變態長成稚蟹機率只有千分之一，變為成蟹的比例更少，等到成蟹進入抱卵期，再回到海中釋卵繼續生命循環。

恆春半島陸蟹極具多樣性，據國家公園統計，已知種類高達67種，在全球已知的陸蟹棲地中，歧異度高居第一，堪稱是「陸蟹半島」，與澳洲聖誕島享有齊名；長期研究陸蟹的中山大學博士候選人李政璋，歷年在恆春就發現9種世界新種類，2020年他在港口溪又發現新種及新紀錄共4種，讓有「陸蟹之河」美名的港口溪陸蟹達到49種，其他主要熱點還有保力溪、後灣、香蕉灣、出風鼻等地。

近年恆春地區河川進行許多護岸相關工程，水泥構件的施作，破壞陸蟹棲息及遷徙天然環境，李政璋、古清芳等護蟹人士及保育團體不斷呼籲，希望減少對陸蟹生態造成衝擊，加上墾丁原本就是熱門旅遊景點，雌蟹下海釋卵經常遭來往車輛路殺，雖然墾管處近年在釋卵季節實施封路護蟹，但仍難以避免傷亡，這些對恆春陸蟹都是人為災難。