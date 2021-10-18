台東縣長饒慶鈴宣布，明年1月起生育補助費第1胎從1萬元調升為3萬，第2胎以後則可領3萬6000元。（莊哲權攝）

受少子化浪潮影響，台東縣出生人口數逐年遞減，去年僅1364人，今年可能跌破1300人，為了鼓勵生育及年輕人東漂，台東縣政府繼推出各項育兒福利以外，縣長饒慶鈴也宣布，明年1月起生育補助費第1胎從1萬元調升為3萬，第2胎以後則可領3萬6000元。

台東縣總人口數自2011年到2020年，10年減少了13029人，出生人口數也在2017年跌破1500人，去年僅1364人，今年1到9月出生人口數962人，可能跌破1300人，比20年前的3100人掉了6成。

為了鼓勵爸媽們「增產報國」，縣長饒慶鈴18日宣布，自明年1月起調高台東縣生育補助費用，由原本的1萬元大幅調升至3萬元，而雙胞胎以上及第2胎也由1萬5000元調升為3萬6000千元，台東縣生育補助從原本全國中、後段班躍升到前段班，期待給新手父母友善、安心的生養環境。

饒慶鈴強調，會做這麼大膽的跳躍，是因為縣府財政持續穩定，加上近兩年來一直在鼓勵東漂，希望更多年輕人來到台東，因此除了調高生育補助以外，縣府也祭出其它多項生育條件，讓年輕人或願意生養更多孩子的爸媽們有完整、安全的育兒環境 。

饒慶鈴說明，縣府兩年前辦理「你生孩子，縣府幫你做月子」，去年服務382位媽媽，已經超標，也首創0-3歲幼兒專責醫師制度，並有24小時兒科專門急診醫師，另外，托育人員與幼兒的比率從1：5降到1：4，提升幼兒照顧品質，同時，縣府也編列預算，讓公托與私托的收費相同，讓爸爸媽媽們生小孩少憂慮。

她強調，未來會建構更完善的育兒環境， 希望東漂的年輕人越來越多。