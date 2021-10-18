2015年一名自稱當事人的網友現身說法，還原當時從8樓驚險躍過防火巷至隔壁大樓頂樓獲救的驚險故事，城中城大火後再度被網友起底。（袁庭堯攝）

當事人一家從八樓透過隔壁頂樓逃生男子的協助，用擺盪的方式躍過防火巷，成功逃生。（袁庭堯攝）

網友推「關門」才是火場阻煙逃生的唯一方法。（取自批踢踢／袁庭堯高雄傳真）

城中城大火燒出老舊集合住宅問題，也掀起火場逃生的討論。（袁庭堯攝）

高雄鹽埕區城中城大火，燒出老舊集合住宅的悲歌，也再度掀起火場逃生的討論。2015年一名自稱是九龍大樓大火24死劫後餘生的網友現身說法，提醒大家火場裡「關門」阻煙的重要性。時隔6年，城中城大火後，該文再度被網友起底、奉為最經典的火場勸世文。

批踢踢一篇2015年的鹽埕區廢棄大樓討論貼文串，一名自稱九龍大廈當年死裡逃生的住戶親自回文，重現火災當晚全家千鈞一髮逃命的過程。

九龍大樓和城中城大樓都是住商混合大樓，1989年5月16日遭人朝大門及地下室丟汽油彈縱火，住戶只能向上逃生，但頂樓竟遭養鴿人士上鎖，害24名住戶喪命，其中19人全倒在通往頂樓的樓梯間。

當事人表示，當時他們一家住在九龍大樓8樓，全家晚上7點看完綜藝節目「連環泡」，就聽到樓下有人大喊「失火了！」。沒多久全棟樓斷電，濃煙竄入，低樓層大火逼得所有住戶都往頂樓衝。

沒想到，9樓屋主為避免頂樓飼養的賽鴿遭竊，特地在樓梯間裝門上鎖，雖然留給每戶一把備份鑰匙，但事發前竟遭換鎖，9樓屋主又正好去外地旅遊，導致無法開啟。

「不要往上跑！鎖換了！進來我們家！」當事人母親慌亂中想救鄰居，但都無人回應，只好關上門，帶著全家跑到側面的窗戶求救。萬幸的是，當時隔壁藥局七樓頂正好有一男子逃生，徒手接力協助當事人一家躍過防火巷、驚險逃離死劫。

當事人強調，幸好母親當時有特地關上大門，整個8樓內部除了被燻黑、事後遭竊以外，沒有很大的損壞。

該文每年遇重大火警幾乎都會被網友起底朝聖，2020台北錢櫃大火再度掀起逃生重要觀念的討論。城中城大火發生後，又讓網友挖了出來，再度提醒社會大眾「火場求生，關門才不會燒進來」的重要守則。