中印對峙背景下中印第13輪軍長級會談陷入僵局，中方指控印方堅持不合理要求，印方則反批中方試圖改變現狀，這場持續8.5小時的會談成為歷次會談中時間最短的一次。陸媒引述知情人士透露，雙方僵持不上的原因是中國要求印方從一處戰略要地撤軍，遭到印方拒絕。而這次談判破裂後，在冬季即將來臨的兩國邊界形勢緊張與對立將持續升高。

據印媒指出，10月10日中印在莫爾多/楚舒勒的第13輪軍長級會談陷入僵局，知情人士透露，中國堅持要求印度撤回2020年派往中印邊境的數千名預備役軍人和武器，其中包括位於高海拔地區的德普桑平原（Depsang Plains），但此一要求遭到印方拒絕。

中共公布去年邊界衝突後在實控線附近設哨的照片。（圖／微信）

外媒評論指出，這被認為是中印雙方在脫離接觸方面取得穩步進展後遭遇的一次挫折。

《多維新聞》指出，德普桑平原被中印實際控制線分割開來，在此之前，印度和中國軍隊都曾在這裡巡邏。知情人士透露，中國2020年將軍隊部署在德普桑平原的關鍵位置，此後拒絕印度進入這片300平方公里的土地。

知情人士表示，印度希望從中印所有關鍵爭議地區撤離士兵，但不是把士兵全部調回原來的基地。這是因為在發生衝突的情況下，印度很難讓印度士兵回到原來的位置，因為每個士兵都必須經歷一個持續約一個月的3階段適應期。但相比之下，中國士兵可以撤退到廣闊的青藏高原的高海拔地區。

據印度官員透露，在中印最近一輪談判之前，中國同意從長達3487公里中印邊界上的其他摩擦點撤離，但德普桑平原除外。這片面積972平方公里的地區擁有通往喀喇昆侖山口的關鍵公路，這條公路為從中國新疆通往巴基斯坦提供了通道。

總部位於華盛頓的史汀生中心（Stimson Center）中國專案高級研究員、主任孫韻（Yun Sun）說，印度的部署還對中國一條連接西藏和新疆邊境的高速公路構成了威脅。

報導說，印度向與中國接壤的邊境增派了至少5萬名士兵，大約2萬名士兵被部署在德普桑平原和北部其他摩擦點，另外2萬名士兵部署在印度控制的中印爭議地區阿魯納恰爾邦（藏南地區），其餘士兵部署在不丹附近。但這些部署都未獲證實。

中共解放軍西部戰區新聞發言人表示，中印第13輪軍長級會談中，印方仍堅持不合理也不切實際的要求，為談判增加了困難。印度國防部亦發表聲明稱，實控線沿線的局勢是由中方單方面試圖改變現狀造成的，違反了雙邊協議。