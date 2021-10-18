台中市議會18日舉行定期會，市議員冉齡軒關心東勢、新社、石岡，甚至到和平區偏遠山區仍然有部分地區的民眾沒有簡易的自來水設備，民生用水不便民，暫時都要用人工到溪水取水或是載運山泉水，這樣老舊的作法已經跟現代社會脫節很大；冉齡軒強調，台中市是全台第二大城市，偏遠山區的民眾不能淪為二等公民。

冉齡軒指出，新社區自來水依然有分區用水及限水等狀況，尤其新社區水井、崑山、中興嶺、馬力埔、新五村及協成里等各地自來水都不自來非常擾民，都要分批使用造成民眾用水不便。

冉齡軒建議，台中市政府應該要通盤檢討並向中央爭取經費，全面規劃建立完整的改善自來水管和水池的建造計畫，改善還沒有水資源可用的偏遠山區民眾都能夠有便捷的自來水能享用，這也是臺中市政府及中央的德政。

另外每年10月份是白冷圳日治時代台灣正式通水的紀念日，今年也是89周年紀念日，過去新社區因為缺水灌溉農作，由日本人磯田謙雄土木技師設計建造的，提供新社、東勢、石岡等地區水源，為新社地區減輕不少用水壓力，至今已成為當地人飲水思源的象徵，也是富有歷史故事的教材。

冉齡軒強調，白冷圳全長16.6公里水源取自白冷高地海拔554.99公尺高，接到新社地區整個構造採用倒虹吸管運用未能上落差，累積動能來推動水流到達南岸順利推上北岸，不致於圳水逆流或停滯，也是足具智慧的取水設施，值得建造一個「白冷圳歷史紀念博物館」來將所有的歷史資料和照片保存，分享給後代子孫。