台東縣政府18日舉行災害防救深耕成果發表會，縣長饒慶鈴為「羌爸」頒授為防災宣導大使。（莊哲權攝）

台東縣政府18日舉行災害防救深耕成果發表會，會場中展示新款救災利器6軸無人機。（莊哲權攝）

台東縣政府18日舉行災害防救深耕成果發表會，縣長饒慶鈴表示，台東縣幅員廣大，除了人為災害，更面臨多類型的天災，加上極端氣候影響，各種複雜多變的災害使防救應變工作特別不容易，感謝消防救災相關人員的努力，使台東連續2年獲中央「特優」肯定。

饒慶鈴表示，對於近日高雄城中城大樓火災事故感到非常遺憾，除立即指示縣府相關單位加強稽查及進行防火宣導，也針對類似的老舊住商複合大樓造冊列管，掌握消防安檢狀況。

她說，台東縣幅員廣大，除了人為災害，更面臨多類型的天災，加上極端氣候影響，各種複雜多變的災害使防救應變工作特別不容易，感謝消防救災相關人員的努力，使台東連續2年獲中央「特優」的肯定；另外成功鎮公所獲評為「績優公所」、富岡社區發展協會理事長林昭明為「績優防災士」。

饒慶鈴說明，為提升縣民防災意識與增加應變能力，縣府也匯集歷年災害防救的經驗，推出縣民防災手冊，將透過村里長、社區組織以實體活動及電子書等方式推廣。

另外，首創漫畫版防災手冊，其中的人物構想像是山羌、山豬及烏頭翁等都源自於台東，饒慶鈴也為靈魂人物「羌爸」頒授為推廣大使，建立防災形象，希望藉由淺顯易懂的漫畫，將防災觀念推廣至各年齡層。

發表會活動中展示「颱風登陸動態計時器」、「土石流潛勢溪流空拍」、「災害防救演習3.0」等近年推動災害防救成果，並頒發本年績優防災團體與企業。