P.LEAGUE+在18日舉行2021-22賽季賽前記者會，聯盟執行長陳建州除了謝謝各球團及球迷上季的支持，也相信PLG上季應該是做對了些什麼，才會讓今年夏天台灣籃球變得這麼熱鬧，當然這對聯盟來說是最直接的肯定，同時也是必須迎接的挑戰。因此執行長請大家期待新球季的到來，肯定會讓大家覺得#有點意思。

PLG執行長陳建州表示，「今年暑假台灣籃球雖然很熱鬧，但確實也充滿了不少激情與對立的氛圍，所以我們在今年的主題就叫做#有點意思，目的就是希望我們能帶大家把打籃球的快樂、純粹看籃球的喜悅找回來。今年PLG透過選秀選進了16名新秀，其中有14名完成簽約，另外還有17名優秀的自由球員選擇加入PLG，這對聯盟和各個球團來說是最直接的肯定，證明我們PLG是這些優秀球員最想挑戰的職業聯盟，這對球員來說確實#有點意思。」

在休賽季期間，針對上季被討論最多的裁判問題，PLG執行長陳建州也說到，「今年暑假聯盟花了非常多的資源投入在軟硬體設備上，目的就是希望能協助裁判有更好的吹判品質，今年也有八位優秀的裁判以及一位資深的場控委員加入執法的行列，包括聯盟第1位女裁判也在今年加入。而在每位裁判的身上未來都會佩戴裁判盒，這個裁判盒會透過數據系統，精準地記錄裁判在比賽進行中每一次的鳴哨，搭配多視角回放系統，幫助裁判在檢討報告中有更好的提升，這對裁判和球團之間的關係，確實也#有點意思。」

至於大家一直期盼的規章制度，PLG執行長陳建州則說：「聯盟今年也跟東吳大學法學院有了產學合作的機會，由李智豐教授帶領整個法學院一起來協助聯盟建立更完善的規章制度，近期我們也會找時間跟大家正式分享我們聯盟的規章制度，這對球迷來說確實#有點意思。」

而在2021-22年賽季的賽制上，將取例行賽排名前4名進入季後賽，而季後賽首輪賽制為5戰3勝，主場配置為「2-2-1」，分別由例行賽排名第1對上排名第4、排名第2對上排名第3爭取2張總冠軍賽門票，總冠軍賽則是進行7戰4勝制的比賽，而主場配置為「2-2-1-1-1」。

球員註冊及登錄的部分，2022年03月25日下午5點為球員註冊及交易截止日，球隊得於截止日前不限次數進行註冊調整，每週註冊仍然維持19人、包含16本土球員（華裔、外籍生均算）加3外籍球員（洋將）的規定，但為了增加比賽的可看性，每場比賽登錄增加為13人，其中規定11本土球員（華裔球員至多2名或華裔球員至多1名、外籍生球員至多1名）加2外籍球員（洋將）。外籍球員（洋將）的部分，同一球季只能註冊於同一隊之名單上，而非本聯盟外籍球員（洋將）不可在同一球季註冊本聯盟。

即將邁入11月，PLG將會進行3站熱身賽，而第3站由聯盟主辦的官辦熱身賽，將於11月20、21日兩天在台大體育館進行，而11月1日中午12點將在拓元售票系統正式啟售，請球迷朋友千萬不要錯過！