移民署提醒散布或刊登跨國(境)婚姻媒合廣告，將處新臺幣10萬元罰鍰，勸導民眾不要以身試法，以免荷包大失血。（圖：擷取自移民署YouTube）

阮姓女子以越南語刊登譯文為「我有一個鄰居朋友，還沒有老婆，想娶越南妻子，已到適婚年齡想娶20到35歲的女性。誰有嫁給台灣丈夫需求的就可以聯繫我，我的電話是…」之貼文，且坦承該貼文是要介紹台灣男性與越南籍女子結婚，阮姓女子事後雖辯稱是跟朋友閒聊開玩笑，惟該貼文招攬跨國(境)婚姻媒合訊息明確，因而遭到移送裁罰。

移民署表示，根據移民法規定，散布或刊登跨國婚姻媒合廣告，不管張貼者有無收取仲介費用，將處10萬元以上罰鍰；移民署並表示，之前就有新住民因為用臉書幫同鄉徵婚徵友，遭人檢舉，並因而被罰錢，所以千萬不要好心當月老，卻換得荷包大失血。

移民署強調，任何以廣告傳單、網路臉書、IG等形式，仲介「跨國婚姻」（介紹外國人），都將被罰鍰。移民法禁止刊登婚媒廣告，如有非法廣告，每案可處10到50萬元不等。也呼籲民眾不要輕信臉書社團的廣告，或在網站隨意蒐尋，以免日後發生糾紛而無法解決。民眾有需要可查詢移民署官網，選擇優質合法婚媒團體，較有保障。

(移民署廣告)