前屏東市國仁醫院林姓檢驗科主任，涉嫌公器私用、為己牟利，十餘年來不法獲利估計超過千萬，醫院主動檢舉提報，屏東地檢署則分案偵辦，林男已遭聲押獲准，且不排除還有其他共犯，檢方正持續偵查。

國仁醫院表示，整起事件經醫院主動追查發現，林男私下替高雄多間頗具規模醫院收取檢體代檢，院方曾去函通知這些醫院，卻從未獲得回應。但過程中，林男不僅故意拒絕配合調查，甚至辱罵院方管理高層，並轉而要求資遣費。

同事則對他私下豪奢生活早已議論紛紛，有醫院員工透露，他一次駕駛BMW名車在急診外面發生車禍，隔日隨即又駕駛另台奧迪休旅車上班，同事好奇詢問，他都說那是借來的或是他朋友的。

至於居住的屏東市豪宅中，名車包括BMW、奧迪、保時捷凱燕、福斯高檔休旅車及重機等交通工具，已將車庫塞滿，他的臉書則不乏是去百貨周年慶、吃大餐、日本賞雪的豪奢生活照，都讓其他同事羨慕不已，也不免懷疑收入從何而來。

除此之外，醫院員工透露，林男在開會時幾乎每次都配掛不同型號名錶，如勞力士火紅的Dayton半金版本、遊艇，水鬼系列應有盡有，沛奈海手錶系列同時也收集數支，「感覺他收集名錶的喜好是不熱門的絕不收集，且蘋果手機只要一出，立刻就會看到他更換，如今遭收押消息一出，大夥都不覺得意外。