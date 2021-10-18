網紅鄧佳華自從加入「直播天王」連千毅的團隊，話題便不斷，17日晚間連千毅找來「吃屎哥」（游兆霖），要與鄧佳華來場世紀對絕，雙方鬧不合3年，直播中激烈扭打見血，因實力不相上下，兩人都得接受「吃大便」懲罰，一度高達9.5萬網友觀看，打破連千毅保持的8.1萬人紀錄。

鄧佳華因私接活動和騷擾女網紅，被連千毅冷凍一周，17日解凍後，被找來跟死對頭吃屎哥在水泥地打拳擊，勝方會拿到獎金，輸家則要吃糞便當懲罰。只見兩人戴上手套，彼此往死裡打，戰況激烈到跌落水泥地仍不斷互毆，吃屎哥還對著鄧佳華叫囂：「我要教育你這個變態」，場面一度失控，讓工作人員緊急上前把他們拉開冷靜，但雙方的手臂都受傷流血，鄧佳華的肚子也出現鮮紅傷痕。

纏鬥結束後，連千毅促成鄧佳華和吃屎哥的和解，吃屎哥希望鄧佳華別再騷擾女性，要顧及家人的心情，鄧佳華則覺得吃屎哥有所改變，喊話兩人未來能一起加油，也承諾連千毅不會再因好色惹事，最後鄧佳華和吃屎哥以安全之吻和解。

只不過兩人的PK沒分出輸贏，都要面對吃大便的嚴懲，直播觀看人數一度來到9.5萬，但不舒服的畫面也引起網友反彈，連千毅事後澄清那是調味過的巧克力棒，不是糞便，並於18日在臉書發文：「我要跟很多人說，請不要愛看又愛酸！這兩位年輕人，為了想紅，他們什麼都願意嘗試。」透露這次直播有9.5萬人同時觀看，刷新自己保持3年的8.1萬紀錄，這些年也捧紅不少有夢的人，喊話會為了直播界帶來更多新流量。