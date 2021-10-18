有些人明明異性緣很好，但圍繞在身邊的卻幾乎都是爛桃花，讓他們不得不維持單身狀態。星座專家「同道大叔」近日發文，點名天秤座、雙子座和水瓶座，他們的桃花運雖然很旺盛，卻始終找不到適合、滿意的另一半，讓他們相當崩潰。

1、天秤座

天秤座的異性緣非常好，但能夠得到他們青睞的人卻少之又少，實在不是因為他們的眼光太高，而是因為幾乎都是爛桃花圍繞著他們，這些人不是個性很自以為是，就是外貌出眾但內在空洞的對象，實在找不到能夠讓他們滿意、能夠成為另一半的人。

2、雙子座

雙子座個性有趣、長相也不錯，因此非常受到異性歡迎，不過圍繞在他們身邊的幾乎都是爛桃花，讓他們開始懷疑，是不是自己哪裡有問題，但其實只是因為雙子座太過友善，常常會讓別人產生錯覺，誤以為自己有機會能和他們發展進一步的關係。

3、水瓶座

水瓶座搞怪且神祕的個性，讓他們擁有一大批追求者，只不過這些人當中大多數都是爛桃花，不是渣男／渣女，就是個性、條件不好的對象，讓水瓶座感到很絕望，這也是他們長年保持單身的原因，因為放眼望去實在找不出滿意的伴侶人選。