高雄市鹽埕區「城中城」大樓於10月14日發生火災重大事故，日月光投控公司與財團法人張姚宏影社會福利慈善事業基金會（張媽媽慈善基金會）展現慈悲愛心，先行捐贈500萬元新台幣，與佛光山共同啟動急難救助關懷服務，幫助受災戶。

為協助緊急安置受災戶，日月光與張媽媽慈善基金會結合佛光山的慈善力量，啟動急難救助關懷服務。佛光山已於15日起連續3天，送餐百份至事故現場，提供警消人員、鄰里幹部與受災居民外，16日配合高雄市政府民政局聯合豎靈，於高雄市立殯儀館進行首場超薦佛事，並將協助辦理頭七超薦佛事，使受難亡靈安息，生者得到撫慰。

在提供急難救助部分，日月光將結合佛光山志工實施各項救助方案，針對受災戶及受災戶家屬現正面臨的困難，推動救助，除延續上述關懷服務，如發送慰問金給罹難家屬與傷者，關懷無居所者的緊急安置與獨居、老病長者照護關懷。

後續長期扶助的部分，張媽媽慈善基金會也將輔導遭逢升學困難的學生並提供獎助金，如有工作需求者，經過訓練後，日月光將提供適當的就業機會。