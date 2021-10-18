吳姓男子今年1月前往小美（化名）的酒店消費，他向小美佯稱，她的背後有嬰靈，他是乩童可以幫忙處理，並將小美帶去台北市中山區的KTV協商，吳男謊稱要去旅館修行、進行性行為作法，才可去除嬰靈，小美心生畏懼，使吳男性侵得逞，小美男友事後察覺異狀報警處理，吳男惡行才遭揭發，新北地檢署今偵結依妨害性自主罪起訴吳男。

吳男今年1月30日前往小美工作的酒店消費，聲稱小美背後有嬰靈一直跟著她，由於小美過去真的曾有墮胎經驗，因此深信不疑，便與吳男到KTV協商如何超度嬰靈，吳男聲稱要去旅館舉辦法會才可完成，因此帶著小美到三重區的旅館作法。

未料，吳男一到旅館後，卻要求小美與他發生性行為，以此得到嬰靈的原諒，而小美對吳男的謊言深信不疑、心生畏懼，便任由他上下其手，性侵得逞。事後，吳男甚至傳訊給小美表示，「我們會見面應該也是緣分」、「但那天妳幾乎都在睡覺」、「他們應該很不開心」，並傳訊寫道「那如果我們那個妳會開心嗎」、「我是說開心的做欸」，要求小美再與他性交一次。

事後，小美的男友察覺有異，向警方報警。吳男偵訊時否認犯行，聲稱與小美是在進行性交易，彼此是合意性交，不過法官依據雙方對話、旅館監視錄影畫面等證據，不採信吳男說法。檢方認為，吳男假冒乩童欺騙小美與他發生性關係，已涉嫌違反強制性交罪嫌，因此依法提起公訴。