國際保育候鳥黑面琵鷺陸續飛抵臺南棲息度冬，為觀賞沿海冬候鳥活動拉開序幕，臺南市政府主辦的【黑琵•happy「2021愛黑琵】黑面琵鷺保育季系列活動，將於10月24日在七股特生中心黑面琵鷺展示舘登場。市長黃偉哲邀請各地民眾來臺南體驗生態旅遊，大飽眼福觀賞黑琵和各種冬候鳥，也大飽口福品嘗新鮮海產和各種地方美食。

黃偉哲表示，全球黑琵族群逐年成長，2021年全球普查總數達5222隻，首次突破5000隻大關，較去年4864隻增加358隻，其中在台灣的黑琵有3132隻，約佔全球總數6成，創下歷年新高。其中台南的數量有2114隻，占全臺灣的67.5% ，主要在學甲濕地、七股、四草地區，其中學甲濕地556隻也刷新4年前428隻記錄，顯見臺南是黑琵在臺灣的最大棲息覓食場所，也代表臺南在棲地的優化逐漸顯出效果。

農業局長李建裕指出，今年第一批來臺度冬的18隻黑面琵鷺於9月28日飛抵七股黑面琵鷺保護區，隨著北風吹起，陸續有黑琵族群飛來，展開牠們為期半年的度冬生活，活動當日歡迎至七股保護區欣賞黑琵曼妙舞姿。

由行政院農委會林務局指導、臺南市政府農業局主辦、臺南市生態保育學會承辦的2021黑面琵鷺保育季系列活動，即將於10月24日登場，今年系列活動包括節能減碳卡打車賞黑琵打卡逍遙遊、廢鐵成鋼 賴銘傳鐵雕黑琵創作展、黑琵保育季繪本「小黑琵度假遊學記」第2輯渡冬、找尋台南市長黃偉哲野放「T85」黑琵來渡冬、社區黑琵圖騰、2021黑琵親子輕旅行等。

黃偉哲表示，臺南的海產非常新鮮美味，還有許多在地美食和小吃，歡迎各地民眾攜家帶眷來臺南參加黑面琵鷺保育季活動，除了觀賞黑琵和沿海各種冬候鳥，也大飽口福一番。