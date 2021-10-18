瘦子。（PChome提供）

吳青峰。（PChome提供）

台北小巨蛋近期陸續公布演唱會場次，疫情趨緩後首場大型演唱會「2021雙11PChome來了」將於11月10日登場，今年邀請吳青峰、盧廣仲、瘦子、八三夭、茄子蛋、告五人、？te壞特、閻奕格輪番開唱，超強卡司令歌迷期待屆時能進場欣賞，對於當天是否開放觀眾？主辦單位18日表示：「目前仍會以疫情的整體狀況進行全面評估，待確認會再公告。」

第二次參加PChome雙11演出的吳青峰，三級警戒期間除了網購食物，最大花費就是「精神食糧」，青峰說：「買了書還有書架及書櫃，在家最常做的事就是看書，順便整理舊書及重新整理家裡。」瘦子疫情期間滿腦子只想著「露營」，上網狂買露營相關用品。

首次出席電商活動的盧廣仲，疫情期間一口氣買了8大箱泡麵跟罐頭，笑說：「結果發現好幾年才吃得完。」自曝網購入手最「讚」的東西就是刮玻璃的清潔器具，「疫情在家天天擦玻璃，往天空看過去乾淨很爽」。

同樣也是首次受邀出席的金曲新人？te壞特，自認出道以來做過最有自我風格的一件事就是「帶著帽子眼鏡讓人看不到模樣，單純用聲音和個性吸引粉絲」，她以自己的創作〈Babycakes〉勉勵大家要好好地「喜歡自己」，表示：「這一首歌是在講被愛的感覺，希望大家能把這樣子甜蜜的感覺用在自己身上，自己喜歡自己、自己好好對待自己，才能『預見更好的自己』。」