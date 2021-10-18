捲東洋內線交易風暴 總經理施俊良遭解除職務 18:262021/10/18 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東洋總經理施俊良(右)涉內線交易，遭董事會解除職務。（圖/中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣東洋去年10月取得德國BNT疫苗台灣代理權，股價與成交量出現異常，疑似內線交易，上周遭檢調搜索，總經理施俊良以300萬元交保。 東洋今天召開董事會，決議解任涉嫌內線交易的總經理施俊良，職務由董事長林全暫兼總經理一職。 楊俊瀚全運會百公尺預賽飆本季次佳 破大會紀錄 雙美董事長林齊國 與老戰友反目 震盪中重掌雙美 #內線交易 #總經理 #施俊良 #東洋 #職務 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東洋董事會解除施俊良職務 林全兼任總經理 18:112021/10/18 財經 光輝十月，「良制」編織「中國結」 04:102021/10/18 時論廣場 東洋學名藥 首度進軍美國市場 04:102021/10/18 證券．權證 市場震盪 多元布局掌握機會 11:112021/10/18 財經 東洋涉內線交易案 王鴻薇想起陳時中一句話酸：被檢調打臉 13:422021/10/17 政治 《生醫股》東洋自製罕病學名藥獲美核准上市 08:032021/10/18 財經 東洋爆出內線交易 羅智強神預言網狂讚 10:122021/10/17 政治 立委質疑股價異常涉內線交易 高端回應了 14:152021/10/18 財經 開先例！東洋自製罕病學名藥 首獲美FDA藥證核准上市 17:162021/10/17 財經 後勢看漲！全運會高雄市代表隊暫居第4 11:412021/10/18 體育 21天前曾施打BNT 桃園15歲特教生體育課突昏迷不治 18:092021/10/18 生活 財經熱門新聞 美社交軟體在陸全滅 外媒：微軟為這些業務犧牲領英 - 財經 男子兩度1次領百萬勞退金？勞保局回應了 - 財經 - 工商 台積電、英特爾領先！三星彎道超車想破頭 少主曝新動作 - 財經 美股明年倒大楣了 通膨、升息「完美風暴」一次炸開 - 財經 船票換鈔票時間到？謝金河2理由續抱航運股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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