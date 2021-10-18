台灣東洋去年10月取得德國BNT疫苗台灣代理權，股價與成交量出現異常，疑似內線交易，上周遭檢調搜索，總經理施俊良以300萬元交保。

東洋今天召開董事會，決議解任涉嫌內線交易的總經理施俊良，職務由董事長林全暫兼總經理一職。