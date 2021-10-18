知名百萬YouTuber小玉（本名朱玉宸），於今年4月宣布引退後，經營粉專「台灣網紅挖面」，利用AI Deepfake（換臉）技術，將網紅或藝人的面部五官移植到成人片AV女優身上，並製作成色情片盈利販售。有網友好奇，他們這種做法已經一段時間了，怎會到最近才被抓，更討論起「小玉真正被抓的原因」。

網路論壇PTT有網友18日在八卦版發文提出疑問：「小玉是不是動到不該動的人？」，他更點出這類型換臉謎片早已興盛一段時間，怎麼直到最近才被逮，最後網友還附上總統蔡英文也被換臉的影片。

不過，就在該篇文章PO出後沒多久，就因不明原因撤下刪文。據傳，該影片也有在LINE群組間流傳，內容並非大尺度羞羞片，只是有人將蔡英文的臉與年輕女性合成，影片中的「蔡英文」對著鏡頭擠眉弄眼，但隨著臉部角度變換，仍可看出些微破綻，這也不禁讓人驚嘆，現今AI技術之進步，連總統也難逃惡搞命運。

警方調查，去年7月起，有數名網紅性愛影片在網路上流傳，影片都來自「台灣網紅挖面」推特粉絲團，經查是小玉等人透過DeepFake技術，將網紅、藝人等臉部圖像移植到色情AV女優身上，許多粉絲為了能收看網紅性愛影片，支付數百元不等的會費給小玉，加入他經營的私密聊天群組，線上瀏覽完整的色情片，且私密聊天室會不時舉辦「票選」、「集資」活動，選出某位網紅當被害人，再由小玉製作性愛影片上傳，粗估被移花接木受害的網紅人數超過百人，不法獲利上千萬。