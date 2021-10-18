為了內用解禁，機場商務貴賓室也將全面開放飲食，為了提供貴賓級的禮遇，除採用一人一座的位置規劃，也已設計好個人套餐方便民眾享用。（陳麒全攝）

為了內用解禁，機場商務貴賓室也將全面開放飲食，為了提供貴賓級的禮遇，除採用一人一座的位置規劃，也已設計好個人套餐方便民眾享用。（陳麒全攝）

交通部放寬大眾運輸場站飲食，國際航空站和海港出境部分開放飲食，相關餐飲業也開放，但國際航空入境仍不可飲食。為了內用解禁，桃機餐飲業者忙著全面再加強清潔消毒工作、並依規定加裝塑膠隔板。（陳麒全攝）

交通部放寬大眾運輸場站飲食，國際航空站和海港出境部分開放飲食，相關餐飲業也開放，但國際航空入境仍不可飲食。為了內用解禁，桃機餐飲業者忙著全面再加強清潔消毒工作、並依規定加裝塑膠隔板。（陳麒全攝）

交通部放寬大眾運輸場站飲食，國際航空站和海港出境部分開放飲食，相關餐飲業也開放，但國際航空入境仍不可飲食。為了內用解禁，桃機餐飲業者忙著全面再加強清潔消毒工作、並依規定加裝塑膠隔板。（陳麒全攝）

交通部放寬大眾運輸場站飲食及恢復高鐵自由座、站票，19日起客運轉運站在候車區可以飲食，海空運場站也可飲食，國際航空站和海港出境部分開放飲食，相關餐飲業也開放，但國際航空入境仍不可飲食。機場餐飲業者表示，已經準備好了。

交通部長王國材18日表示，海空運場站部分，國內場站於19日開放飲食；國際場站出境開放飲食，但入境旅客將嚴格分流管制，循指定動線區域離開場站，不得在場站內飲食外，其餘區域開放。

桃園國際機場產業發展協會理事劉祐崧18日下午在桃機接受媒體聯訪表示，感謝政府在各交通埸站設施有條件開放餐飲內用規定，雖然目前每日出入境人數只有1000多人，但從業人員仍需工作和就業，桃園機場員工有高達95.6％疫苗施打率，出境旅客全部接受PCR檢測，而且和入境動線完全隔離，是國內相對最安全的消費環境之一。

劉祐崧說，桃園機場在禁止內用飲食期間，原有的餐飲業者僅剩三成正常營業，開放後預估可提升至五成，為了內用解禁，大家都忙著全面再加強清潔消毒工作、並依規定加裝塑膠隔板，機場商務貴賓室也將全面開放飲食，為了提供貴賓級的禮遇，除採用一人一座的位置規劃，也已設計好個人套餐方便民眾享用。

劉祐崧指出，今年也配合桃園市政府購物節振興活動，擴大促銷活動希望能引入活水，12月份也將舉行機場商圈憑發票參加大摸彩的感恩回饋。另外也呼籲桃機公司能夠同步開放第二航廈3樓的出境特賣商場，業者會在指揮中心公布的防疫安全規範下，提供民眾舒適安全的消費環境。