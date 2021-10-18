集集鎮長陳紀衡，宣布參選下屆南投縣長。（廖志晃攝）

行政院中辦執行長蔡培慧，布局參選南投縣長。（廖志晃攝）

南投市長宋懷琳，參選南投縣長爭取國民黨內提名。（廖志晃攝）

南投縣長林明溱兩屆任滿，下屆百里侯之爭戰況激烈，國民黨立委馬文君、許淑華及南投市長宋懷琳，誰能勝出？民調結果將於19日揭曉；民進黨方面，行政院中辦執行長蔡培慧早就提前部署，但集集鎮長陳紀衡也宣布參選。

南投縣經過前縣長李朝卿、林明溱兩人各兩任執政，10多年來的深耕，建立藍大於綠的政治版圖，囊括2席立委、縣議會席次過半，等於完全執政，對於有意問鼎百里侯的藍營參選人，具有先天的優勢。相較之下，綠營10多年來，4次縣長選舉都未能奏功，甚至沒有區域立委，想要翻轉南投，絕對是一場硬仗。

馬文君和許淑華，極早就開始布局參選南投縣長，雙方還曾經議定兩人先做民調，勝出者再與其他參選人做民調，亦即「會前賽」；不過，宋懷琳認為爭取黨內提名，應該兼顧所有參選人，因此，在副議長潘一全居間協調後，決定3人同時做民調，由3家民調公司在10月16、17及18日晚間進行民調，結果將於19日上午公布，由民調支持度最高的人，代表國民黨參選南投縣長，其他人必須放棄參選。

國民黨3名參選人都曾經擔任縣議員，馬文君曾任埔里鎮長，許淑華和宋懷琳都有南投市長歷練；馬文君因為選區因素，長期經營烏溪線，近年也跨區服務；許淑華選區在濁水溪線，但她「神力女超人」的造型深植人心，擁有全國性高知名度；宋懷琳固守南投市票倉，但也跨足其他鄉鎮爭取支持。

蔡培慧曾經擔任不分區立委，轉戰區域立委在烏溪線與馬文君對壘失利後，出掌行政院中辦，民進黨在中央執政，南投縣卻是久攻不克，黨政高層要她在基層經營、翻轉南投的態勢非常明顯；蔡培慧銜命在地深耕，會勘道路、校園操場改善工程，爭取選民認同。

原本，藍綠陣營要參選南投縣長的都是女性，政壇人士認為縣長選舉將是「女人的戰爭」，不過，陳紀衡加入戰局，也是目前唯一表態的男性，也是最年輕的參選人；陳紀衡7年前以素人之姿返鄉參選，擊敗尋求連任的鎮長嚴鴻邦，並且連任成功，顯示他的爆發力不容小覷。