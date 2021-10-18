台東縣政府號召台東縣水環境巡守大隊東海國中學生17人，進行太平溪淨灘活動。（台東縣政府提供）

日前連日豪大雨，在台東市太平溪出海口附近海岸線，出現大量垃圾，尤其保特瓶散落約2公里長，台東縣政府於17日號召台東縣水環境巡守大隊46人及東海國中學生17人，進行淨溪及淨灘活動，共清理出686.5公斤垃圾，其中寶特瓶就有200公斤。

台東縣環保局指出，當天的淨灘活動共清理出686.5公斤垃圾，其中廢棄物180.5公斤、寶特瓶200公斤、鐵鋁罐18公斤、玻璃288公斤，現場立即進行垃圾分類。

環保局表示，這次的淨灘透過社區與學校合作的模式，期盼能將環保意識向下紮根，從學生影響家長或社區民眾，共同喚起國人對於海洋生態、環境保護的重視；特別感謝台東縣水環境巡守大隊及東海國中同學，為環保觀念傳承樹立良好典範。

縣長饒慶鈴表示，台東縣擁有台灣最長海岸線，守護海洋環境是台東縣政府從不間斷的信念，而淨灘、淨溪等活動，重點不僅是撿垃圾，而是希望與民眾以行動一起身體力行，來實踐台東縣重視海洋環境的環保理念。