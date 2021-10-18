「彰化詩歌節─半線詩歌磺溪情」18日在縣府舉行宣傳記者會，邀請書法家廖進財現場揮毫。（謝瓊雲攝）

「彰化詩歌節─半線詩歌磺溪情」18日在縣府舉行宣傳記者會，邀請書法家廖進財現場揮毫。（謝瓊雲攝）

「彰化詩歌節─半線詩歌磺溪情」18日在縣府舉行宣傳記者會，邀請書法家廖進財現場揮毫。（謝瓊雲攝）

彰化縣文化局主辦的「2021彰化詩歌節—半線詩歌磺溪情」，24日下午2時將在員林興賢書院員林公園登場，彰化縣長王惠美18日熱情邀請全國民眾及熱愛詩文學的鄉親，一起體驗詩的創作想像與美好，感受詩的多元樣貌與魅力。

秋高氣爽、詩情畫意。王惠美表示，今年詩歌節活動邀請在地文學家、學校、在地詩社及舞蹈團融合文學、教育、音樂、藝術，分別以不同的表演型式吟誦詩歌。

除了舉辦「小文青」新詩徵稿、詩詩入畫比賽徵件，今年畫作徵件，除了平面繪畫類，再增加漫畫類徵件，鼓勵小朋友們發揮想像力、體會詩詞之美，融入藝術畫作之中。

當天現場還有一日詩人詩詞闖關，藉由趣味闖關遊戲邀請親子協力探索詩詞意境，挑戰完成五項闖關任務，就能參加摸彩，獎項豐富，歡迎親子手牽手全家一起來腦力激盪，享受午後好時光。

今年更首度別開生面辦理小小詩人經典會考，文化局指，為啟發兒童多元智能與潛能，鼓舞勤學讀書風氣，第一次登場的經典會考，報名者可獲贈收納掛袋乙份，通過各組評選等第，現場立即頒發團體獎狀乙紙。

王惠美說，慶賀彰化建縣邁入300年，另有「建縣三百年─百詩爭鳴」徵件，主題須包含建縣300年彰化在地特色、名勝、產業、農特產等元素；徵件時間自即日起到明年年1月5日，分為新詩、傳統詩兩大類，每人每類可報名多首(組)，入選每類每人限一首(組)為原則，將選出100首優秀創作，頒發獎金2500元及獎狀。

文化局表示， 彰化擁有深厚的文化底蘊，彰化縣文化局希望能夠把文學創作的能量傳送給大家，期盼透過詩歌、演唱、音樂、藝術、遊戲等多重感官享受，在詩歌美好的饗宴裡，創造出更多彩繽紛的樣貌。