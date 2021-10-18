虎豹潭4死2失蹤 大方體驗自然營第4位股東到案

「大方體驗自然營」16日招募31人前往新北市雙溪區虎豹潭活動，卻因溪水暴漲造成4死、15歲陳姓少女與8歲劉姓女童失蹤，消防局18日再度動員309人搜索，但僅尋獲劉童的鞋子、雨衣。第4位吳姓股東今（18日）晚間5時許抵達瑞芳警分局，案由警方進一步偵訊中。
體驗營由「天大地方自然文化」公司主辦，公司共有4名股東，分別為負責人張文賢、創辦人涂淑芳及蘇姓女領隊及吳姓股東。意外發生後，公司負責人張文賢一度失聯，18日下午1時主動到案說明，涂淑芳隨後也前往瑞芳警分局製作筆錄。
「大方體驗自然營」16日招募31人前往新北市雙溪區虎豹潭活動，卻因溪水暴漲造成4死、15歲陳姓少女與8歲劉姓女童失蹤，消防局18日再度動員309人搜索，但僅尋獲劉童的鞋子、雨衣。第4位吳姓股東今（18日）晚間5時許抵達瑞芳警分局，案由警方進一步偵訊中。
體驗營由「天大地方自然文化」公司主辦，公司共有4名股東，分別為負責人張文賢、創辦人涂淑芳及蘇姓女領隊及吳姓股東。意外發生後，公司負責人張文賢一度失聯，18日下午1時主動到案說明，涂淑芳隨後也前往瑞芳警分局製作筆錄。
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