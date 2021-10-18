屏東縣高樹鄉1名20多歲的超商潘姓女店員，9月26日時因提醒進入超商的男子把口罩戴好，竟遭對方暴力攻擊挖眼；豈料北市56歲王姓婦人15日在住家大樓的電梯裡，勸鄰居32歲陳姓女子戴口罩，陳女竟從包包拿出美工刀，抓狂朝王婦頭部、手腳亂砍，甚至出手要挖傷其眼睛。北市議員徐巧芯18日指出，繼屏東、北市挖眼案後，市府一定要嚴防模仿效應。

徐巧芯質詢，北市中山區發生挖眼案，雖沒像屏東挖眼案一樣伸進去挖，而攻擊的女子則被送往北投國軍醫院觀察，要特別提醒市府，在屏東挖眼案後，大家都會擔心在路上若看到沒戴口罩的人去提醒會不會遭遇此種情形，不希望出現這樣的模仿效應，除了請警察局、衛生局了解外，也需要找社會局關注。

北市警局中山分局表示，15日上午10時25分，警局接獲民眾報案後，已在30、40分內到現場，發現有2名女子鬥毆，其中1名女子拿美工刀劃傷另1名，員警到場阻止，施以救護，2名女子是同棟不同層住戶，案件起因是其中1名向另一名說明搭電梯要戴口罩，情緒失控後，在1樓攻擊拿美工刀。

北市衛生局表示，發生這不幸的事件，市府會盡力協助建立社會安全網，知道後已立即請北投的醫生到場協助評估，個案到院後，也有給精神症狀上的醫療協助，並留待醫院做一些醫療評估。