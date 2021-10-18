台灣「風速王」楊俊瀚，今晚在110新北全運會男子田徑100公尺決賽跑出10秒29，雖然不如預賽跑出10秒22破大會紀錄成績，但仍順利完成4連霸壯舉。

楊俊瀚是目前國內短距離最出色的選手，從104年高雄全運會、106年宜蘭全運會以及108年桃園全運會都在男子100公尺項目稱霸。

然而今年突然出現一名勁敵，那就是來自澎湖縣的林昱堂，並非短距離選手出身的林玉堂，昨天預賽飆出10秒2改寫大會紀錄，讓全場嗨翻天，緊接著楊俊瀚在刺激下飆出10秒22要回屬於自己的大會紀錄。

今天下午準決賽林昱堂在超風速的情況下跑出10秒32，力壓楊俊瀚的10秒32。晚上決賽呈現雙強競爭局面，裁判鳴槍後林昱堂迅速取得領先優勢，60公尺過後楊俊瀚追趕上來，最終以10秒29摘冠，氣力放盡的林昱堂在最後階段被王偉旭超越，僅以10秒38獲銅，王偉旭10秒37得銀。

楊俊瀚賽後受訪時表示，不會給自己預設成績和目標，只求能夠將訓練成果展現出來，這次有了王昱堂的刺激是一件好事情，不論他原本是哪個項目的選手，證明國內短距離還是有明日之星。

楊俊瀚說，有了林昱堂出現，台灣可以組成新的400公尺接力組合，也讓明年杭州亞運有了奪牌希望，至於接下來的200公尺則是盡力去跑。

女子100公尺決賽，來自高雄市的胡家蓁跑出11秒62平大會紀錄成績，繼106年宜蘭全運會之後，重奪風速女王寶座。