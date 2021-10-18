有「宇宙最強」稱號的香港武打巨星甄子丹，和選美冠軍老婆汪詩詩結婚18年，育有一雙子女，大女兒甄濟如（Jasmine）如今已是17歲亭亭玉立的美少女，不時會在社交網站分享生活，近日她曬出美照，秀出一雙大長腿，完全遺傳了明星爸媽的優質基因。

照片中，Jasmine穿著一套藍色運動服，就算素顏上陣，肌膚還是白嫩零瑕疵，果然青春無敵，接著鏡頭一拉遠拍到全身，原來Jasmin穿著長袖上衣搭配運動短褲，坐在鏡子前自拍的她，秀出一雙逆天長腿，完美身材比例令人稱羨。

Jasmine身材比例好，腿長有110公分。（圖／翻攝自IG）

17歲的Jasmine不只臉蛋和汪詩詩臉蛋相似，也遺傳了媽媽的高挑身材，光腿長就有110公分，加上外型清秀，小小年紀曾被業界相中，多次登上時尚雜誌，輕鬆駕馭不同風格造型，完全不輸給名模媽，另外她也從小練琴學跳舞，美貌才華兼具。

而今年9月甄子丹過生日，Jasmine也曬出父女倆的合照祝賀，穿著低胸禮服的她散發小女人氣質，站在173公分的甄子丹身邊，看得出已經快和爸爸差不多高，愈來愈有明星光彩。