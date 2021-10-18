微涼天氣讓火鍋控蠢蠢欲動，超商業者發現疫情期間，外食族對於餐點講求快速方便，宅家煮鍋相對安全衛生，7-11為搶攻熱騰騰鍋物「冒煙商機」，10月20日起祭出全新「名鍋盛典」火鍋季活動，蒐羅超過70款名店湯底，並推出全新鮮食鍋物，拓展低溫滾燙經濟。

7-11觀察，整體火鍋市場產值持續倍增，多年來藉預購誌、i預購等平台販售上千款名店鍋物和周邊商品，業績逐年成長，光是去年相關類別約可創造超過3億元業績，今年擴大規模，同時推出指定商品任選3入88折優惠，可望帶動相關類別業績成長2成以上。

7-11引進70種湯底打造快捷火鍋專門店。（7-11提供）

其中7-11自10月20日起，推出與晶華酒店合作獨家新品，首次聯手酒店內高檔品牌「三燔本家」，將招牌壽喜燒鍋，變成主打1人微波即享的個人鍋「晶華三燔壽喜燒鍋」（139元），及冷凍規格適合1至2人小家庭享用的「晶華三燔壽喜燒」（399元）。

此外，今年也整合預購誌、線上平台「i預購」，引進超過70種名店、進口湯底，如石二鍋、太和殿、問鼎、海底撈、寬巷子、寧記、新馬辣、這一鍋、萬客什鍋等名店合作商品，百元起就能輕鬆入手。例如新品主打超商獨家販售的「煮時光」系列，有日式壽喜燒、經典酸白菜鍋、川味麻辣鍋3種湯底，讓忙碌上班族、小家庭客層想吃鍋不用辛苦張羅。