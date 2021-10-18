建築外觀獲適度的植物造景，為剛硬的畫面點綴出一絲生氣。（靚白設計提供／盧金足台中傳真）

設計師陳顥曾拿下有「設計界奧斯卡金像獎」之稱的A’國際設計大賽（A’ Design Award ＆ Competition）3項大獎，新住宅作品一手操刀建築外觀、景觀、室內設計與軟裝的搭配，用包容開放的姿態，不是過分突顯建築物的本體，以對應藝術品味的美學，達到與自然環境共存的理想狀態；以簡約與奢華交揉出「現代奢華」的精緻質感。

靚白設計團隊的設計師陳顥多次與來自全球的設計高手同台競技，在住宅、商業空間及餐廳設計賽項脫穎而出，讓台灣設計美學與實力站上國際舞台。

「一手操刀建築外觀、景觀、室內設計與軟裝的搭配」，陳顥說，用包容開放的姿態，不是過分突顯建築物的本體，以對應藝術品味的美學，達到與自然環境共存的理想狀態；以簡約與奢華交揉出「現代奢華」的精緻質感。

此外，建築外觀大量運用石材搭佐金屬，黑灰之間帶來靜謐與沉穩的內蘊質感；石材的肌理與紋理，不禁令人聯想到峽谷景觀。

「適度的植物造景，為剛硬的畫面點綴出一絲生氣」，陳顥表示，日光褪去，由下而上的燈光接續投射，再顯建築氣勢磅礡；大片玻璃窗迎攬戶外飽滿的光線與庭園綠意，同時也將室內外做出區隔，但視線卻得以繼續延伸。

金屬窗花設計勾勒空間的優雅線條，作為內部空間區隔與隱私，卻不因此截斷流暢的動線，設計亮點的金屬的圓形吊燈，對應自然系的餐椅相圍成圓，鏡面餐桌，搭配溫潤的木質紋理，用圓潤線條柔化了整體空間，更在用餐區域凝聚向心力。

他強調，沒有添加過多的軟件裝飾，僅以石材紋路帶出奢華感，再置入幾張女主人喜愛的粉嫩色系高腳椅，讓人優雅自若地烹調料理。

金屬的圓形吊燈，對應自然系的餐椅相圍成圓，鏡面餐桌，搭配溫潤的木質紋理，用圓潤線條柔化了整體空間，更在用餐區域凝聚向心力。

陳顥擅於建築外觀大量運用石材搭佐金屬，黑灰之間帶來靜謐與沉穩的內蘊質感；石材的肌理與紋理，不禁令人聯想到峽谷景觀，值得一提的是，適度的植物造景，為剛硬的畫面點綴出一絲生氣。

很多民眾經陳顥設計過的住宅，在換屋或子女置產時，還會請陳顥再度發揮專業與品味，以其在國際設計競賽頻頻獲獎，包括餐廳設計獲得2018 Asia Design Prize韓國亞洲設計大獎、2017德國柏林商業空間設計大獎Berlin Design Awards零售空間類銀獎，及台北新光三越賣場設計拿下2018 Asia Design Prize韓國亞洲設計大獎入圍獎，實力也獲客戶肯定。

「我非常設計著重創意與功能性，還要關注使用者的生活習慣與個人特性。」陳顥直言，每件作品都獨一無二，每個設計都是量身訂做，不要穿一模一樣的制服，跟流行時間久了就會退流行，契合住戶或商業空間的設計，掌握品質與安全才能成為經典，創造設計的實用價值。