中華電信今日宣布，由集團子公司-中華系統整合與國內5G AIoT垂直應用領域廠商-佐臻公司正式導入5G AIoT智慧醫療解決方案，並透過國發會5G高雄榮家智慧長照計畫，將5G AR＋AIoT首次導入長照系統，本次也是全台首例，使用智慧眼鏡的第一視角及AR擴增實境進行長照服務的計畫。

中華電信在亞洲新灣區5G AIoT創新園區扮演重要的角色，除積極投入整個創新園區的資通訊基礎設施、雲端機房以及5G網路建設外，更以整個中華電信集團的能量投入研發產品、提供解決方案。並與雲端平台商、SI系統整合商、終端設備商及垂直應用服務商等對接，實踐快速整合各領域佼佼者，落地高雄。

中華電信董事長謝繼茂表示，與中華系統整合公司將帶領專業團隊與合作夥伴，共同整合先進資通訊科技及醫療場域需求，充分運用5G、AI及AR等創新技術，提升醫事服務的效率與能力。我們預計將5G智慧應用服務結合數位榮家轉型策略，提供高雄榮家國內最完整之5G行動化養護機構解決方案與全方位數位轉型服務，同時也規劃在三年內擴大至全台16所榮家，共可提供高達8000床的智慧長照服務。

中華電籌組專業研發團隊也在退輔會與高雄榮總全力支持下，以「5G 高雄榮家智慧長照計畫」成功爭取國發會亞洲•矽谷-5G計畫資源，提供全台首例利用5G AIoT智慧眼鏡及AR擴增實境的第一視角進行長照服務，將協助岡山榮家導入5G AIoT，並與高雄榮總進行5G遠距會診，有效提升榮家診療效率，讓高齡病患能在不出門的情況下，即可享受到完善的醫療照護。

中華電信將建置5G企業專網、雲達5G O-RAN與5G智慧照護系統，並將應用於榮家數位轉型訊息整合平台、AR智慧照護／緊急送院／遠距探病、智慧排班、AIoT生命體徵自動上傳、AIoT 毫米波安全感測、3D可視化病房監看等，預計於111年Q4前完成整體5G AR照護系統整合驗證推廣，建立以榮家住民為中心的數位醫療照護環境，成就醫養護合一、榮家即醫院的全新榮家醫養照護體系。