金門警方配合交通部10月「交通安全月」，即日起鎖定7大路口、路段執行宣導，10／25起若有違規情事，即依法裁罰。（警方提供）

警方提醒民眾行車注意禮讓，確保交通安全。（警方提供）

警方提醒民眾行車注意禮讓，確保交通安全。（警方提供）

金門警方配合交通部10月「交通安全月」，即日起鎖定7大路口、路段執行宣導，10／25起若有違規情事，即依法裁罰，希望鄉親配合維護交通安全。

縣警局說明，7大重點執行路口、路段包括金城鎮民生路、民權路口。金城鎮民族路、民權路口。金城鎮金城車站前路段。金城鎮國民黨部前路段。金湖鎮金湖車站前路段。金湖鎮環島南路成功路口。金沙鎮金沙車站前路段。

執法重點項目為「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道及未依標誌、標線、號誌指示指揮穿越道路」等違規項目。

警方強調，依據〈道路交通管理處罰條例〉相關規定，若汽機車不停等禮讓行人或車輛轉向不暫停讓行人優先通行，可處新臺幣1200元以上3600元以下罰鍰。汽機車闖紅燈，可處1800元以上5400元以下罰鍰；紅燈右轉處600元以上1800元以下罰鍰。行人未依規定走行人穿越道或違規闖越道路，可處300元罰鍰。

警方提醒，汽機車遇有行人在行人穿越道上不停等讓行人先行，取締原則以汽車在行人穿越道上以距離行人行進方向1個車道寬（約3公尺）以內及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準，警方攔查取締時會採全程錄影方式執法。

根據交通部統計，交通事故有6成發生在路口，肇事原因以未注意車前狀況、闖越行人穿越道及行人未依規定行走行穿線為主，而交叉路口行人死傷案件更是逐年攀升。縣警局自即日起至24日先進行路口安全交通宣導，10月25日起若有違規情事，即開單處罰。